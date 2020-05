Samuel Umtiti sufrió una lesión en el segundo día de entrenamientos de FC Barcelona

El defensor de FC Barcelona Samuel Umtiti se convirtió este sábado en el primer lesionado del regreso a los trabajos al sufrir un problema en el sóleo de la pierna derecha, según informaron los servicios médicos el club catalán.

La plantilla "azulgrana" se entrenó durante la jornada sabatina en la Ciudad Deportiva "Joan Gamper", de forma individual, por segundo día consecutivo, después de pasar los test del coronavirus y tras 56 días de aislamiento.

Durante los próximos días el cuerpo médico de los "culés" irá evaluando el progreso de la lesión de Umtiti, para así determinar su disponibilidad en las próximas prácticas.

Este domingo los jugadores de Barcelona disfrutarán de un día de descanso antes de volver al trabajo el próximo lunes.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp