¿Se confirma? Ex compañero de Agüero también aseguró que el delantero se retirará del fútbol

El francés Samir Nasri, ex compañero de Sergio "Kun" Agüero también aseguró que el delantero argentino se retirará del fútbol, tal como señaló este sábado el periodista catalán Gerard Romero.

Nasri dijo en el programa March of ZeDay, de Canal + de España, que "el Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma. Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, es muy buen chico y una gran persona".

"Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho coraje y mucho año porque es alguien que aprecio enormemente", cerró el "galo".

Agüero sufrió el pasado 30 de octubre un problema torácico y cardíaco que, en un principio, lo iba a dejar fuera por tres meses de la actividad, aunque durante las últimas horas hay varias versiones que hablan de su retiro y otras que desmienten, como el técnico de Barcelona, Xavi Hernández, por lo que solo falta el pronunciamiento del trasandino.

Sergio Agüero dejará el fútbol por sus problemas al corazón, según adelantó periodista catalán #CooperativaContigo https://t.co/eu2ww2FvRH pic.twitter.com/JYFjkc1PIH — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 20, 2021