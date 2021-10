Sergio Agüero fue trasladado al hospital por un "malestar torácico" en empate de Barcelona

El argentino Sergio Agüero, delantero de Barcelona, fue trasladado al hospital para someterse a un estudio cardiológico tras sufrir un malestar torácico en el primer tiempo del partido ante Alavés, según informó el club.

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO