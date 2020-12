Setién: "El Barça no me ha llamado para decirme que estoy cesado"

El ex entrenador de FC Barcelona Quique Setién aseguró que el elenco azulgrana aún se ha puesto en contacto con él tras haber sido cesado como técnico del equipo, razón por la cual denunció a la entidad por no haber negociado su rescisión de contrato, ya que le quedaba un año firmado.

"El Barça no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado", dijo Setién en entrevista con el programa "El Partidazo", de la Cadena Cope.

"Es evidente que el club atraviesa un momento preocupante, algo que cuando llegas se percibe claramente y, la cual, afecta directamente al rendimiento deportivo. Siempre crees que desde dentro puedes ser capaz de ayudar a resolverlo, pero a nosotros, a pesar de poner todo de nuestro parte, nos ha resultado imposible", apuntó Setién, que detalló que "la demanda contra el club se presentó hace más de un mes, antes de terminar el plazo".

Cabe destacar que Éder Sarabia, Jon Pascua y Fran Soto, ayudantes de Setién, sí negociaron la rescisión de sus contratos con el Barça y se llegó a un acuerdo esta pasada semana, después de que el club les hubiera suspendido de sueldo tras la salida de Setién y estaban a la espera de encontrarles un nuevo rol dentro de la entidad.