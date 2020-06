Tenista rusa Daria Kasatkina comentará el partido de FC Barcelona y Athletic de Bilbao

La tenista rusa Daria Kasatkina, número 66 del ranking de la WTA, estará este martes comentando el partido en que FC Barcelona de Arturo Vidal se medirá a Athletic de Bilbao por una nueva fecha de la liga española.

La raqueta nacida en Toliatti y que tiene dos títulos en el circuito, donde llegó a ser top ten, es fanática del equipo de Lionel Messi y por ello estará presente en la transmisión oficial del club culé en inglés, según lo anunció esta jornada.

Hey, I will be live on FC Barcelona’s Barça Live show to talk about the game, my relationship with football and Barça... see you there! 👉🏼 https://t.co/424rcX2lcn @FCBarcelona #CulersAtHome pic.twitter.com/yc8WmL6Lzi