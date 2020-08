Ter Stegen ofreció disculpas a los hinchas de Barcelona: Definitivamente tenemos que cambiar

El portero alemán de FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales ofreciendo disculpas a los hinchas del cuadro "blaugrana", tras la estrepitosa caída ante Bayern Munich por 8-2 en cuartos de la Champions League.

El guardavallas germano escribió que "realmente son tiempos difíciles. 'Culés', lo siento mucho por lo que pasó. Estoy decepcionado. No quiero buscar excusas, porque no hay. Definitivamente tenemos que cambiar".

La publicación de Ter Stegen viene acompañada de una foto en la que se aprecia la desazón del arquero en la dura caída ante el cuadro alemán, que significó la peor goleada recibida por los catalanes en un torneo internacional.

Mira la publicación de Ter Stegen en Twitter:

Really tough times. Culers, I feel really sorry for what happened yesterday. I’m disappointed. I don’t want to search for excuses - because there are none. We definitely need to change. pic.twitter.com/2kUIFiKY7F