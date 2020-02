Valverde: Entrenar a Barcelona fue una suerte increíble, pero ahora busco distancia

Ernesto Valverde aseguró este jueves en su primera comparecencia pública tras su despido de FC Barcelona, que entrenar a equipo catalán "fue una suerte increíble" pero que lo que quiere ahora, tras "mucho tiempo entrenando", es "poner un poco de distancia" con lo sucedido.

"Todos los clubes te dejan tu marca y para mí entrenar al Barça fue una suerte increíble. Pero también sé lo que supone un club de estas características. Ahora se trata de pasar página, lo que me interesa es mirar hacia adelante", dijo,

"No he visto demasiado fútbol y lo que he visto lo he visto un poco de lejos. Cuando sales del equipo lo que quieres es poner un poco de distancia. En mi caso llevaba mucho tiempo entrenando", manifestó.

Sobre sus dos peores noches en Barcelona, las remontadas sufridas en la Liga de Campeones en Roma y Liverpool, los tiene como "dos partidos diferentes", con más opciones en la ciudad inglesa que en la capital italiana.