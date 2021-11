Xavi dirigió su primera práctica al frente del plantel de FC Barcelona

Tras ser presentado este lunes como nuevo entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández dirigió este martes su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva "Joan Gamper".

El plantel cuenta con once jugadores con problemas físicos, Neto, Dest, Eric García, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Nico, Pedri, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero y Martin Braithwaite, y otros nueve convocados con sus selecciones, como Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Philipe Coutinho, Sergio Busquets, Jordi Alba y Gavi.

Xavi solo contó en esta primera sesión con seis jugadores del primer equipo: Iñaki Peña, Clement Lenglet, Samuel Umititi, Mingueza, Riqui Puig y Luuk de Jong, por lo que completó el entrenamiento con siete jugadores de Barça B.

El presidente, Joan Laporta, ha estado en las instalaciones de Sant Joan Despí para presentar personalmente a los futbolistas el nuevo equipo técnico antes del inicio de la sesión.

El equipo ha saltado al césped para llevar a cabo la primer sesión con Xavi al frente del equipo. Así, el técnico de Terrassa ha podido tener una primera toma de contacto con algunos de sus nuevos jugadores y empezar a trabajar con el derbi liguero contra el Espanyol del próximo 20 de noviembre en el horizonte.

👀 @3gerardpique, @ericgm3 and Nico didn't want to miss out on Xavi's first training session! pic.twitter.com/Ze1rMOjk2J