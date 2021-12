Xavi Hernández: Cometimos errores, pero no merecíamos perder ante Betis

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el gol encajado en una jugada de contraataque que le dio el triunfo a Betis por 1-0 en el Camp Nou "no les puede pasar" y que le "molesta mucho".

"Lo habíamos trabajado, habíamos dicho de hacer faltas tácticas. Habíamos visto en vídeo que el Betis activaba las transiciones muy rápido. Es un error nuestro. Hicimos una segunda parte muy buena. Así como el día del Villarreal dije que, cuando peor estábamos llegó nuestro gol, hoy ha sido completamente al revés", comentó el estratega culé en rueda de prensa.

Según él, "era un partido para ganarlo". Así, lamentó que no solo no se ganara, sino que hasta se haya perdido. "No merecimos perder. Se acabó la flor y todo", apuntó el técnico en tono de broma después de que algunas de las victorias anteriores algunos medios dijeran que fueron una cuestión de suerte.