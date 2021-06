Xavi Hernández: No era el momento de entrenar a FC Barcelona

Xavi Hernández, ex capitán de FC Barcelona y actual entrenador de Al Sadd, admitió que tuvo ofertas del club azulgrana durante los últimos años pero que "no era el momento".

"Lo que venga ya vendrá, se valorará y decidiremos. Nos han llegado cosas años atrás, pero no era el momento. Vino el Barça y no era el momento. No hay prisa", dijo el técnico en una entrevista a La Vanguardia.