Xavi se postuló a FC Barcelona con una condición: "No quiero a nadie tóxico"

Xavi Hernández, histórico ex volante de FC Barcelona, ratificó su interés de dirigir al cuadro azulgrana, aunque con una llamativa condición: No quiere a nadie "tóxico" en el camarín del equipo.

"En el vestuario no puede haber nadie negativo, tóxico, y el tema médico es importante, todo tiene que encajar", comentó el actual DT de Al-Sadd en entrevista al diario La Vanguardia.

Del mismo modo, sostuvo que "yo tengo claro que quiero volver al Barça, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía".

Además, Xavi nombró a sus colaboradores ideales: "Estamos hablando de Carles Puyol, quien fue capitán del Barça, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaria técnica. Soy muy de equipo, no quiero decidir solo. Aquí, las decisiones las tomamos con el staff, es una estructura horizontal, de consenso. Aunque luego la última palabra me corresponda a mí".

Cabe recordar que Xavi sonó como candidato para guiar el equipo de Arturo Vidal cuando fue cesado Ernesto Valverde, pero finalmente fue Quique Setién el elegido por la directiva culé.