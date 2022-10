Xavi: Si no se ganan títulos vendrá otro entrenador, es algo natural

A pesar de la última derrota en La Liga contra Real Madrid (3-1) y el empate contra Inter de Milán en la Liga de Campeones (3-3), el técnico de FC Barcelona, Xavi Hernández, recordó que su equipo está pensado para ganar títulos y subrayó que si no los gana esta temporada, "vendrá otro entrenador", algo que asume con naturalidad.

"Todo el mundo me da ánimos; parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que tengo en el móvil. En el Barça, no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos", dijo.

"Si no se consiguen, habrá consecuencias, como dijo el presidente, también para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más; intento ser natural", añadió.