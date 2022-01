Donnarumma, Mendy y Neuer son los nominados al premio The Best al arquero masculino

La FIFA publicó la lista con los tres nominados al premio The Best como el mejor arquero del pasado 2021. Los finalistas son el italiano Gianluigi Donnarumma, el alemán Manuel Neuer y el senegalés Édouard Mendy.

Donnarumma pasó de AC Milan a PSG después de una gran temporada con el club rossonero y con su selección, con la que ganó la Eurocopa y obtuvo el trofeo al Mejor Jugador, siendo decisivo en la tanda de penales contra Inglaterra en la final.

Mendy levantó el trofeo de la Champions League con Chelsea, luego de llegar a inicios de año. Fue pieza fundamental en aquella conquista, y le quitó la titularidad al español Kepa Arrizabalaga, golero estelar en las temporadas anteriores.

Neuer, capitán y símbolo de Bayern Munich, ganó la Bundesliga, Supercopa Alemana, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. El guardameta alemán va por su segundo The Best, tras quedarse con el galardón de la edición 2020.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en Zúrich el lunes 17 de enero.

🧤 🏆 Behold the shortlist for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2021... but only one can win!



🤔 Who do you think should be crowned #TheBest?



🇮🇹 @gigiodonna1

🇸🇳 Edouard Mendy

🇩🇪 @Manuel_Neuer pic.twitter.com/q2Jh34aRIW