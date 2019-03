Estadio de Houston donde jugará Chile con Estados Unidos busca ser sede del Mundial 2026

En la previa del duelo entre Chile y Estados Unidos, este miércoles las autoridades de Houston lanzaron la candidatura para que el BBVA Compass Stadium sea sede del Mundial 2026, torneo que será organizado por los estadounidenses junto a Canadá y México.

La ceremonia fue encabezada por Sylvester Turner, alcalde de Houston, junto a representantes de la Federación de Estados Unidos de fútbol y el comité organizador "Houston 2026".

De hecho, esta campaña comienza con el amistoso que jugarán ante la Roja, y el comité de Houston, aprovechando que es la ciudad donde está la NASA, utilizó un video promocional usando la imagen de un astronauta con una pelota de fútbol, parafraseando la cita de Neil Armstrong cuando llegó a la luna.

"Un pequeño paso para el fútbol, un gran salto para Houston".

Tonight, the journey to bring the 2026 @FIFAWorldCup to Houston begins. And we need your support. Come see @USMNT vs. @LaRoja Chile at @BBVACompassStdm Get tickets here: https://t.co/LXvEQM27JJ #USAvsChile #RoadToTheWorldCup pic.twitter.com/DhBis0Zgrr