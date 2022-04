FIFA aclaró que no habrá cambios en la duración de los partidos en Qatar 2022

La FIFA salió al paso de unas informaciones dadas a conocer en diversos medios, y supuestamente originados en el Corriere dello Sport, y aclaró que no habrá cambios en la duración de los partidos en Qatar 2022.

Según el medio italiano, citado por varias publicaciones del mundo, Gianni Infantino, analiza la idea de tener partidos de 100 minutos en el Mundial de Qatar 2022, lo que fue desmentido por el organismo.

"De acuerdo a algunos reportes y rumores divulgados este miércoles, a la FIFA le gustaría aclarar que no habrá cambios a las reglas relacionadas a la duración de los partidos en la Copa del Mundo de Qatar o en cualquier otra competencia", señalaron.

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.