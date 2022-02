FIFA suspendió a Kenia y Zimbabue por "interferencias gubernamentales"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que se suspendió a las federaciones de Kenia y Zimbabue por "interferencias gubernamentales" y que no hay novedades en la elaboración de un nuevo calendario internacional para el fútbol.



Después de la reunión del Consejo de la FIFA, Infantino informó de que las dos federaciones africanas serán suspendidas "con efecto inmediato de cualquier actividad relacionada con el fútbol" y recalcó que "ya saben" qué tienen que hacer "para volver a la normalidad".



"Hemos tenido que suspender a dos federaciones por la interferencia gubernamental. Pasa en África, pero no sólo allí, lo vemos en otras partes del mundo por desgracia y nunca nos resulta grato tomar estas decisiones. Tenemos unas reglas muy claras en nuestros estatutos que no permiten que ningún gobierno interfiera", resaltó.