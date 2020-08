Infantino: La comunidad del fútbol solidariza con la gente del Líbano

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su solidaridad con las víctimas de la explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut, en el Líbano, y la calificó como una "tragedia horrible".

"Las imágenes y noticias de Beirut nos han llenado de tristeza", comunicó a través de las redes oficiales de la FIFA.

"Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y todos los afectados por esta horrible tragedia", agregó.

"Toda la comunidad del fútbol solidariza con la gente del Líbano", concluyó el mensaje.

La explosión en el puerto de Beirut dejó al menos 100 muertos y 4.000 heridos.

President Infantino’s message after yesterday’s explosion in Beirut: “The images and news from Beirut have filled us with sadness. Our thoughts are with all the victims and everyone affected by this horrible tragedy. The entire football community stands by the people of Lebanon.” pic.twitter.com/xC5LQDpYtF