Joseph Blatter reveló que se recuperó del coronavirus

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter, que cumple seis años de inhabilitación por "pago desleal" al ex mandamás de la UEFA Michel Platini, reveló que el mes pasado dio positivo en el test de covid-19 y que ya está recuperado de la enfermedad, según informa The Athletic.

El dirigente suizo, de 84 años, dijo que había seguido dos semanas de recuperación en un hospital suizo.

"Estuve infectado por el virus, estuve resfriado y con fiebre alta, guardé una cuarentena de 14 días y ya estoy recuperado, sin síntomas y dispuesto a volver a luchar", declaró Blatter, que presidió la FIFA durante 17 años hasta que abandonó el cargo el junio de 2015, en medio de una crisis de corrupción en la organización futbolística mundial.

Blatter asegura que sólo se sintió mal "una noche" y que cuando visitó al médico, éste le envió al hospital. "Pero no tuve ningún síntoma durante la cuarentena y me siento bien", añadió.