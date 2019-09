%uD83D%uDEA8 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Women%u2019s #World11 of 2019! %uD83D%uDEA8



Congratulations to all! Well deserved! %uD83D%uDC4F%uD83C%uDF89%uD83C%uDF8A



Read more here %uD83D%uDC49 https://t.co/hyD1QzHLOl#TheBestAwards #OneStage pic.twitter.com/OkoJtopWQ5