La FIFA explicó la exclusión de los votos de Egipto en la elección del premio The Best

El organismo aseguró que los sufragios estaban mal escritos y que no estaban firmados por el secretario general de la federación.

La FIFA explicó los motivos que llevaron al organismo a excluir los votos de la Federación de Egipto en la elección del premio The Best, que ganó el argentino Lionel Messi.

En un comunicado presentado este jueves, el ente rector del fútbol mundial afirmó que los sufragios de los africanos "estaban en mayúsculas y por tanto no parecían auténticos".

A su vez agregaron que "los formularios de votación no estaban firmados por el secretario general (de la federación), lo que es obligatorio".

Por otro lado, la Federación Nicaragüense de Fútbol aclaró que el voto para el premio The Best finalmente fue realizado por el lateral Manuel Rosas y no por el capitán de la selección, el delantero Juan Barrera.

Esto se debió a "un error administrativo" al momento de enviar la información a la FIFA ya que "erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera" a favor de Messi, "misma que estaba registrada por la votación efectuada del año anterior".

Barrera había generado polémica luego de la premiación tras afirmar en redes sociales que "no voté por los premios The Best 2019. Cualquier información sobre mi voto es falso, gracias".