La FIFA reforzó la protección a la maternidad de las futbolistas

La FIFA anunció este jueves su decisión de reforzar la protección de los entrenadores y de las futbolistas, con la implantación de estándares mínimos y de protección a la maternidad, entre otros, que deberán ser ratificados por su Consejo el próximo mes de diciembre.

A través de un comunicado, la FIFA explicó que el Comisión de Grupos de Interés del Fútbol "ha respaldado dos conjuntos de reformas trascendentales, que servirán para ofrecer aún más protección tanto a las jugadoras como a los entrenadores de fútbol".

Las reformas, desarrolladas en estrecha cooperación con diferentes grupos de interés, establecerán unos estándares mínimos para jugadoras, particularmente en relación con la maternidad.

Así, las nuevas reglas propuestas incluirían una "baja de maternidad obligatoria de un mínimo de 14 semanas", en las que "se mantendrá al menos dos tercios del salario establecido en el contrato de la jugadora".

A su regreso al trabajo, los clubes deberán facilitar la reintegración de las jugadoras y proporcionar apoyo médico y físico. Además, ninguna jugadora debería sentirse perjudicada por el hecho de quedarse embarazada, subrayó la FIFA.

El presidente del órgano rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, valoró que "el fútbol femenino está alcanzando ahora un nuevo estadio en su desarrollo" tras el éxito "sin precedentes" de la Copa del Mundo de Francia 2019.

"El paso lógico era adoptar un marco regulatorio apropiado y ajustado a las necesidades del fútbol femenino", valoró.

La Comisión de Grupos de Interés del Fútbol también aprobó nuevas reglas para la protección de los entrenadores, por entender que juegan un papel "vital" en el juego, pero históricamente se han quedado fuera del marco normativo.

"Hay que compensar esta carencia y darles el protagonismo que se merecen", aseguró Infantino.

Las nuevas reglas establecen estándares mínimos para los contratos de los entrenadores y brindan mayor claridad sobre el contenido de los convenios laborales.

El objetivo es mejorar la estabilidad contractual, lograr mayor transparencia y garantizar el abono del salario en los plazos establecidos en el contrato.

Estas nuevas reglas fueron aprobadas por unanimidad por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, que incluye a clubes, ligas y futbolistas, así como federaciones miembro y confederaciones.

Las reformas se presentarán al Consejo de la FIFA para su aprobación final en diciembre.

