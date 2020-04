La FIFA saludó a Leonel Sánchez por su cumpleaños número 84

La FIFA le dedicó un saludo en redes sociales al ex jugador chileno Leonel Sánchez, quien este sábado cumplió 84 años.

El organismo rector del balompié mundial publicó un mensaje y un video para el otrora deportista, con algunos de sus goles en el Mundial de Chile 1962.

"Leonel Sánchez fue un gran futbolista. Sospechamos que también podría haber sido un gran boxeador como su padre. El astro de la Roja noqueó a un italiano y le rompió la nariz a otro en la infame 'Batalla de Santiago' del Mundial de 1962", señalaron.

Mira el saludo de la FIFA a Leonel Sánchez en su cumpleaños:

⚽️ Leonel Sanchez was a great footballer. We suspect he would have made a great boxer like his father 🥊



🇨🇱 The @LaRoja ace KO'd one Italian & broke another's nose in the infamous 'Battle of Santiago' at the 1962 #WorldCup 💤👃



Have a knockout 84th birthday, El Gran Leonel! 🎂 pic.twitter.com/607sHn7TFs