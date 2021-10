Luis Figo: Un Mundial cada dos años es una locura de gente que no piensa en el fútbol

El ex seleccionado de Portugal y figura de Real Madrid e Inter de Milán, Luis Figo, criticó duramente a quienes idearon la posibilidad de tener un Mundial cada dos años, y aseguró que es una locura de personas que no piensa en el bien del fútbol.

"Me parece que es una locura y de gente que no piensa en el bien del fútbol. No tiene sentido hacer un Mundial cada dos años. En el calendario que tenemos, un Mundial cada dos años, un Europeo cada dos años, la fase de clasificaciones", expresó Figo en diálogo con la Agencia EFE.

"Para mí es ridículo plantear una competición así en un espacio tan corto de tiempo", añadió Figo, quien ya hace un par de meses también se había plantado en contra de la Superliga, cuya idea volvió a criticar.

"Sigo pensando que es una competición que no aporta nada, únicamente a 10 ó 15 equipos, y que en términos de solidaridad con los demás campeonatos domésticos, femeninos, competiciones de jóvenes, destruiría mucho de lo creado en los últimos 75 años", expresó ahora.

"Sigo pensando que tenemos la mejor competición de clubes, que es la Champions y no veo el por qué de una competición como la Superliga elitista y solo para 15 equipos", complementó basándose por ejemplo en el triunfo de Sheriff ante Real Madrid.

"Yo únicamente dije que es una competición abierta a que cualquiera por mérito deportivo la pueda disputar y es la demostración de que cualquier equipo en esta competición, que es la mejor competición mundial de clubes, puede ganar", dijo.