Platini: Infantino y sus esbirros han hecho lo posible para que no vuelva al fútbol

El ex presidente de la UEFA y ex futbolista francés Michel Platini acusó al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de "hacer todo lo posible" para que él no pueda volver al mundo del fútbol, después de haber purgado una sanción y de que la justicia suiza le absolviera de las acusaciones.

En una entrevista que publica este miércoles el diario Le Figaro, Platini explicó así la demanda interpuesta por la FIFA que le reclama los 2 millones de francos suizos que le pagó Sepp Blatter y que provocaron su suspensión del mundo del fútbol.

"La FIFA me debía dinero y me lo dio. Cinco años más tarde, cuando me presenté a la presidencia porque 150 asociaciones me lo pidieron, me castigó porque me había dado el dinero. No lo puedo entender", afirmó.

Platini fue condenado por el cobro de esa suma que, según él, le había prometido Blatter cuando colaboró con él al principio de su mandato, pero cuyo pago se produjo justo antes de la reelección de este al frente de la FIFA.

"Los estadounidenses, los rusos, los franceses, todos han mirado mis cuentas. No me llevé nada. Soy incorruptible. No estoy preocupado", comentó.

El ex futbolista aseguró que ahora la FIFA le reclama esa suma para evitar que pueda regresar al mundo del fútbol y acusa de ello al que fuera su mano derecha en la UEFA, convertido ahora en presidente de la FIFA.

"Aunque no fue él quien provocó mi condena, Infantino, con sus esbirros y con el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) y con sus juristas ha hecho todo lo posible para que no regrese al fútbol", dijo.

Platini aseguró haber vivido "mal" los cuatro años que le mantuvieron alejado del fútbol y aseguró que ahora se obstina en atacar en justicia a quienes lo provocaron, "en un contraataque como el de la Juve de los años 70".