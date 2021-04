Roger Waters pidió a la FIFA y la UEFA expulsar a los equipos israelíes

Roger Waters, ex bajista y compositor de la mítica banda británica Pink Foyd, solicitó abiertamente a la FIFA expulsar a los equipos de fútbol de Israel.

"FIFA, UEFA, expulsar a los equipos israelíes, digan no al racismo en el fútbol", posteó el músico británico en su cuenta oficial de Twitter, un mensaje que fue respondido por la Asociación de Fútbol de Israel que le pidió ser un "puente para la paz y la unidad".

"Querido Roger Waters, en lugar de añadir otro ladrillo al muro (haciendo referencia a la mítica canción de Pink Floyd, compuesta por el bajista, 'Another brick in the wall') de odios y boicots, únete a nosotros para convertir el fútbol en un puente de paz y unidad", posteó la entidad que rige los destinos del fútbol en Israel.

Waters replicó, asegurando que "mi campaña consiste en eliminar los ladrillos del apartheid y el racismo israelíes del bello juego. Acabad con la ocupación y aceptad la plena igualdad de derechos para toda la gente de Tierra Santa, y entonces serán bienvenidos de nuevo al campo de juego".

To Kick Off our Campaign to SUSPEND ISRAELI TEAMS from @FIFAcom and @UEFA, I would encourage all EPL players and all football ⚽️ fans to watch “THE OCCUPATION OF THE AMERICAN MIND”.

