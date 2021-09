Ronaldinho, Figo, Totti y Puyol vendrán a Chile a disputar el "Partido por la Paz"

El 26 de marzo se desarrollará en Chile el "Partido por la Paz", cita que reunirá a grandes figuras del fútbol mundial como el brasileño Ronaldinho, el español Carles Puyol, el portugués Luis Figo y el italiano Francesco Totti.

Así lo confirmó a Las Últimas Noticias Carlos Puelma Marchetti, agente FIFA y delegado en Chile de la Organización Mundial por la Paz. "Figo, Ronaldinho y Puyol han estado por nosotros en los otros partidos realizados en el resto del mundo, pero para Chile agregaremos a varios italianos como Totti, Salvatore Schillacci, Walter Zenga, Alessando del piero y el holandés Wesley Snejider", deslizó.

"Los jugadores estarán ocho días en el país. La idea es que sean partidos a estadio lleno y la entrada será un aporte de alimentos no perecibles. Este partido se hace cada año en algún lugar del mundo y estaba suspendido por la pandemia. Me encomendaron la misión de llevar jugadores a otros partidos que se han hecho en diversos países, me ofrecieron ser delegado y estando en Shangai, China, se nos designó om sede", agregó.

Además de las figuras ya mencionadas, al encuentro acudirán Carlos Valderrama, Roberto Carlos, Luis Hernández, Rubén Sosa, Alvaro Recoba, Alex Aguinaga, Ariel Ortega, Diego Milito, Iván Zamorano, Marcelo Vega, Gabriel "Coca" Mendoza y Jaime "Pajarito" Valdés.

El partido se llevará a cabo en nuestro país tras un acuerdo con la Organización Mundial por la Paz (OMPP) y el Convenio Marco de Colaboración con la Asociación Chilena de Municipalidades.