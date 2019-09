Se abrió la polémica en The Best: Capitán de Nicaragua dice que no votó

El futbolista aseguró que no votó en la elección siendo que su nombre aparece en el listado de FIFA.

Juan Barrera, capitán y volante de la modesta selección de Nicaragua, abrió la polémica en torno al The Best entregado a Lionel Messi luego de asegurar que no había votado en el proceso organizado por la FIFA para premiar al mejor de la temporada.

El nombre de Barrera figura entre los capitanes que votaron por el rosarino, algo que el jugador de Municipal de Guatemala desmintió en su cuenta en Twitter.

"No voté por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso, gracias", escribió en la red social el jugador.

Messi se impuso en las votaciones al haber sumado 46 puntos, siendo escoltado por el defensor Virgil van Dijk, que sumó 38 puntos, y por Cristiano Ronaldo, con 36.