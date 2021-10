Seis federaciones europeas se opusieron firmemente al Mundial cada dos años

Las federaciones de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia e Islas Feroe se opusieron firmemente a que el Mundial se celebre cada dos años y aseguraron que si la mayoría de la FIFA decide que sea así "considerarán otras acciones y escenarios más cercanos a sus valores fundamentales que la actual propuesta".

Las seis federaciones nórdicas se expresaron así en un comunicado, en el que afirman que desde que el congreso de la FIFA aprobó en mayo abordar su viabilidad el organismo ha intentado comprometer a ex jugadores para apoyar su idea y que ellas aún no han participado en el diálogo sobre cambios que "deben realizarse con acuerdos entre las partes implicadas y no a toda prisa".

Su rechazo al proyecto de la FIFA se debe al impacto que tendrá en competiciones como la Eurocopa y el Mundial femenino, que quedarían fuera del público y de los medios de comunicación, y a que puede hacer que sea imposible continuar con su modelo actual de torneos nacionales y partidos de las selecciones nacionales.

"No podemos esperar que los clubes cedan jugadores para los Mundiales de la FIFA bianuales si el calendario de partidos no está acordado por los que lo deben cumplir. Esto afectará el buen funcionamiento de los torneos: las Eurocopas masculinas y femeninas quedarán obsoletas si se introducen las innecesarias Copas Mundiales de la FIFA cada dos años", afirmaron.

Las seis federaciones nórdicas insistieron en que trabajan por un desarrollo saludable del fútbol en sus países y el resto del mundo y también que lo harán con "enmiendas constructivas para que el fútbol prospere más en otras regiones", aunque "esto no debe ser a costa de un desarrollo exitoso en Europa".