Simple y barata: La nueva opción de VAR que probará la FIFA

La FIFA está probando una nueva opción para la tecnología del VAR que es más simple y barata, y podrá ser usada exclusivamente por las competiciones que no tengan recursos humanos o financieros para la implementación completa de la tecnología. El asistente de video, tal como lo conocemos hoy, no tendrá modificaciones.

Durante el Congreso de la FIFA que se está realizando en Tailandia, el jefe del Comité de Arbitraje del ente rector del fútbol mundial, mostró los resultados de las pruebas del Football Video Support (FVS). Esta tecnología se testeó durante un torneo Sub 20 disputado en Suiza que tuvo un total de 36 partidos.

La configuración utilizada es mucho más barata que la necesaria para el uso del VAR y ocupa sólo tres cámaras, más pequeñas que las tradicionales, aunque también pueden ser cinco. No tiene la cabina del VAR, por lo que no necesita a árbitros especialistas en la asistencia de video.

Esta opción genera una reducción en los costos de educación, puesta en marcha y equipamiento, lo que a la larga se traduce en "hacer accesible la tecnología para una gran parte de la comunidad del fútbol", dice la FIFA.

Who better to explain Football Video Support in detail than FIFA Referees Committee Chairman Pierluigi Collina? Here’s everything you need to know. pic.twitter.com/gmMug5M8sO

El FVS, según la Federación Internacional de Fútbol, sigue los mismos principios del VAR y podrá ser utilizado sólo para errores obvios y claros, además de incidentes del partido que puedan ser revisados.

Las imágenes que captan las cámaras son enviadas a un computador que se ubica en el borde del campo de juego. Como no hay árbitros especialistas que puedan comunicarle al juez central los posibles errores, cada equipo tendrá la posibilidad de preguntarle dos veces al árbitro por una revisión inmediata. El juez o jueza puede chequear el incidente en una pantalla al costado de la cancha y tendrá apoyo para repetir la jugada.

Según un video publicado por la Federación, las pruebas fueron exitosas y abre el camino para que puedan seguir testeando el Football Video Support.

Introducing: Football Video Support 🎥



At the 74th FIFA Congress in Bangkok, FIFA Referees Committee Chairman Pierluigi Collina spoke about the success of trialling Football Video Support at the recent Blue Stars/FIFA Youth Cup™.



Find out how the system works: pic.twitter.com/rQoV5TktTY