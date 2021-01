Alex Morgan y su familia dieron positivo por coronavirus

Alex Morgan, delantera de la selección de Estados Unidos, anunció que ella y su familia dieron positivo por coronavirus.

"Desafortunadamente, mi familia y yo cerramos 2020 enterándonos que habíamos contraído coronavirus mientras estábamos en California durante las vacaciones. Todos estamos de buen humor y nos recuperamos bien", publicó Morgan en sus redes sociales.

Además, agregó que "después de completar nuestro aislamiento, seguiré las pautas de regreso, mi cuerpo está completamente recuperado y pronto podré reunirme con mis compañeras en la cancha".

Morgan en diciembre de 2020 anunció su salida de Tottenham Hotspur para regresar a Orlando Pride de su país natal.

Unfortunately, my family and I closed out 2020 learning that we had contracted Covid while in California over the holidays. We are all in good spirits and recovering well. After our isolation is completed, I will follow US Soccer's return to play guidelines to ensure (1/2)