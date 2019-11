Christiane Endler fue uno de los puntos altos de PSG en su caída ante Olympique de Lyon

París Saint-Germain, que contó entre sus titulares a la portera chilena Christiane Endler, perdió este sábado por 1-0 ante Olympique de Lyon, en su encuentro por la novena jornada de la liga francesa.

Olympique asumió el protagonismo desde el arranque y lo validó con el gol de Saki Kumagai a los 49' tras un corner, pero el PSG despertó y comenzó a atacar con persistencia. Las notables intervenciones de la chilena, como cuando a los 73' voló para desviar un misil de tiro libre, evitaron que su equipo lamentara nuevas dianas de las locales.

