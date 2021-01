Christiane Endler: Todavía no me siento la mejor del mundo, puedo seguir mejorando

La arquera chilena Christiane Endler habló sobre su gran 2020 con París Saint-Germain, que le significó ser nominada por segundo año consecutivo a los Premios The Best de la FIFA, y aseguró que todavía no se siente como la mejor del mundo.

En conversación con Le Parisien, Endler comentó que "todavía no me siento completamente la mejor. Creo que puedo seguir mejorando. Ser una de las mejores ya es una gran recompensa para mí".

"Prefiero ganar trofeos con mi equipo y con mi selección, eso va de la mano con los premios individuales. Si logras grandes cosas como equipo y dejas que el colectivo te ayude, te traerá copas y premios individuales", agregó.

Sobre su futuro en PSG, contó que "aún no hay nada claro sobre lo que viene. Este año pasarán cosas importantes, pero realmente disfruto la vida en París. Es importante ganar un título con PSG y mi meta con Chile es clasificar a los Juegos Olímpicos".

Por último, sobre su evolución en el último tiempo aseguró que "siempre se puede mejorar y más los arqueros. Mientras más viejos somos, somos mejores. La experiencia se va acumulando. Puedo seguir aprendiendo algo nuevo día a día, para aplicarlo".

Endler tiene contrato hasta 2021 con PSG y sus buenas actuaciones han despertado el interés de otros clubes europeos, que esperan contar con ella.