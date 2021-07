Daniela Pardo y los Juegos Olímpicos: Ojalá conseguir una clasificación a segunda fase

La seleccionada nacional Daniela Pardo anticipó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa lo que se viene para la Roja en los Juegos Olímpicos de Tokio y manifestó sus deseos de que el equipo avance a segunda fase.

"Estamos con mucha ilusión, para mí los Juegos Olímpicos son lo máximo a lo que uno puede aspirar como deportista. Ojalá traernos una clasificación a segunda fase y ver lo que pasa después", comentó.

Agregó que "hay mucho tiempo de trabajo extra. Creo que el Mundial nos ayudó mucho a darnos cuenta a lo que podíamos aspirar".

"Ganamos un torneo en Brasil, tuvimos una buena presentación en Australia y hemos tenido amistosos importantes. Estamos buscando un salto de calidad", precisó.

Consultada por su puesto de defensa, dijo que "me he sentido cómoda, no es mi posición natural. La experiencia que me transmite Carla Guerrero y Camila Sáez me ha ayudado mucho".

Por último, sobre la polémica generada por dichos de Ryann Torrero, quien fue marginada de la nómina, dijo que "ya está el tema cerrado, lo cerró la Tiane. No tengo mucho comentario, no generó nada en el grupo. Las arqueras trabajan aparte, tienen un mundo aparte. Cada una expresó lo que tenía que expresar"

Chile debuta el 21 de julio ante Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos y luego jugará ante Canadá y Japón los días 24 y 27, respectivamente.