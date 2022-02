Destacadas futbolistas firmaron carta en apoyo a a la futura ministra Alexandra Benado

Un destacado grupo de futbolistas y ex seleccionadas nacionales se unieron para firmar una carta en apoyo a Alexandra Benado, quien será la nueva ministra de Deporte en el gobierno de Gabriel Boric a partir del próximo 11 de marzo, destacando su importante legado en el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país.

La iniciativa de estas jugadoras surgió luego que Christiane Endler, la mejor arquera del mundo, recordara que Benado había sido su entrenadora cuando compartieron en el Club de Fútbol Femenino Santiago Oriente (FFSO).

Por ese motivo, un grupo de 64 ex jugadoras, cuerpo técnico y staff del FFSO decidieron apoyar a la nueva ministra y dar a conocer la experiencia que tuvieron bajo su liderazgo.

En la misiva destacaron que Benado "fue nuestra DT, colega, profesora, jefa y compañera de equipo en distintas generaciones de FFSO".

"Fue pionera en abrir espacios para el fútbol de mujeres en tiempos en que nadie imaginó que Chile jugaría un mundial femenino", agregaron, y remarcaron que "su liderazgo, dedicación, empatía e integridad fueron claves en nuestro crecimiento como deportistas y personas".

Entre las firmantes destacan cinco jugadoras del Campeonato Femenino de la ANFP, entre ellas la mundialista Su Helen Galaz, y 11 ex seleccionadas nacionales.

También firmó la presidenta de la Anjuff, Tess Strellnauer, y Javiera Court, ex jugadora y realizadora del documental de La Roja Femenina "Históricas".

Firmantes destacadas:

- Su Helen Galaz (Jugadora de Santiago Morning / Mundialista Francia 2019)

- Monserrat Sepúlveda Sáenz (Jugadora UC)

- Marina Cano (Jugadora Palestino / Ex seleccionada)

- Montserratt Grau Rodas (Jugadora de U. de Chile / Ex seleccionada / Medalla de Oro JJ.OO. Juventud 2010)

- Consuelo Martín Peigneguy (Jugadora UC / Ex seleccionada)

- Tess Strellnauer (Presidenta de ANJUFF / Ex seleccionada Nacional)

- Javiera Bermúdez Miranda (Ex seleccionada)

- Sofía Macchiavello Holley (Ex seleccionada)

- Michelle Bernstein Manríquez (Ex seleccionada / Mundialista Sub17 2010)

- Ann Strabucchi Borregaard (Ex seleccionada)

- Soledad Véliz Cofré (Ex seleccionada)

- María José Valle (Ex seleccionada)

- Javiera Court Arrau (realizadora Históricas)

- Ignacia González Griffero (Coordinadora U. de Chile Femenino)

- Cote Torrealba Simonetti (Asistente general cordinación FIFA para el Mundial Sub 20 Femenino en Papua Nueva Guinea 2016/ Directora de competiciones en el Mundial Sub 17 en Chile 2015)