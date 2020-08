DT de PSG generó controversia en redes por inusual "toqueteo" al consolar a una jugadora

El técnico Olivier Echouafni, entrenador de Christiane Endler en PSG Femenino, desató controversia en redes sociales por su inusual gesto para consolar a una futbolista, durante la derrota de su equipo ante Olympique Lyon en la semifinal de la Champions.

Corría el minuto 80 y el DT sacó de la cancha a Sandy Baltimore, quien recién había entrado en el segundo tiempo y llevaba poco menos media hora en el terreno de juego.

La futbolista salió llorando de la cancha y Echouafni se acercó para consolarla y disculparse por la situación. Sin embargo, su gesto fue duramente criticado, ya que la abrazó por la cintura y con sus manos tocó parte del pecho de la jugadora, que no se inmutó y siguió llorando camina a la banca.

En redes sociales, la principal voz de alerta la puso la leyenda del fútbol estadounidense Hope Solo, quien preguntó "perdón, ¿qué está haciendo?".

En los comentarios, se acusó al entrenador de sobrepasar límites y debe ofrecer disculpas. Incluso hubo pedidos para reclamar a PSG y provocar su renuncia por conducta inapropiada, mientras que otros lo defienderon, señalando que esa cercanía existe y es normal entre jugadores, independiente del sexo, y sus cuerpos técnicos, y que no se deben hacer acusaciones de índole sexual sin conocer el contexto.

Lets not crucify someone and throw accusations of sexual assault without context. Not everything is how it looks. I could be wrong but this looks like a consoling moment where the approach ended up being slightly awkward