Ex jugador inglés pide arcos, canchas y balones más pequeños en el fútbol femenino

Joey Barton, ex futbolista de Newcastle United y actual entrenador de Fleetwood Town (de la tercera división inglesa), pidió que las porterías, las canchas y el balón en el fútbol femenino reduzcan sus dimensiones para incrementar el nivel de este deporte.

"En esencia, es un deporte diferente. El fútbol femenino debería ser ajustado para las mujeres, fisiológicamente y biológicamente", dijo Barton en el podcast "Football, Feminism & Everything in Between".

"Se deberían cambiar las porterías y el tamaño del balón. Si se sigue jugando con el mismo tamaño de campo que el fútbol masculino, mismo balón y mismas reglas, vas a tener un producto inferior, porque los hombres son más grandes, más fuertes y más rápidos que las mujeres", explicó Barton.

"Si lo adaptan, el fútbol femenino avanzaría táctica y técnicamente, más allá de las limitaciones actuales", agregó.

"El tamaño de una pelota de fútbol para un hombre es una talla cinco, digamos que cambiamos el tamaño por una talla cuatro para mujeres... ¿alguien notaría la diferencia? No, pero te garantizo que en términos de físico y rendimiento a nivel de pases y el rango de jugadas que podrían hacer porque la pelota es más pequeña se adaptaría a su fisiología", expresó.