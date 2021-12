Fernanda Pinilla tras el título de la U: Gracias pueblo azul, lo hicieron inolvidable

Tras el título conseguido por Universidad de Chile en el Capeonato Femenino, la capitana del equipo Fernanda Pinila se refirió a lo vivido en el Estadio Santa Laura y agradeció a los hinchas por acompañarlas en la consagración.

"Repaso cada segundo en mi cabeza de lo que vivimos ayer. De todas las formas de como lo imaginé, ninguna se acercó a lo que realmente fue. Muchas gracias pueblo azul, ustedes lo hicieron más inolvidable", deslizó en su cuenta de Instagram.

"Gracias equipo por permitirme vivir esto, gracias por su esfuerzo y por su confianza. Gracias futbol por guiar mi camino a estos colores, muchas veces me has sido ingrato, pero me has dado el mejor regalo con esta camiseta", agregó.

Por otro lado dio "gracias a mi familia que conocen de cerca todo el esfuerzo y han estado en cada victoria y cada fracaso. A mis padres, por haberlo entendido todo cuando de niña me brillaban los ojos por jugar a la pelota".

"Gracias a mi rubia, testigo de este largo camino desde que volví a la U y ha sido la responsable de contenerme cuando las cosas se me han tornado complejas y por aguantar que todas las noches antes de dormir le dijera: 'quiero ser campeona. En esta medalla está todo esto, están todxs ellxs'", cerró.