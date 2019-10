FIFPro envió una carta a la Conmebol pidiendo la suspensión de la Copa Libertadores femenina

Este domingo, FIFPro envió una carta a la Confederación Sudamericana de Fútbol, solicitando que se suspenda la Copa Libertadores femenina, que comenzó el viernes pasado en Quito, debido a la compleja situación civil que vive Ecuador por estos días.

El organismo anunció esta petición en sus redes sociales, donde destacó que algunas "jugadoras de varios clubes nos han contactado, expresando que temen por su seguridad".

