Futbolista estadounidense entrena con su club con casi seis meses de embarazo

La estadounidense Sydney Leroux comenzó esta semana la pretemporada con su club Orlando Pirates (de la primera división inglesa femenina) con un embarazo de casi seis meses. Esta decisión ha traído muchas críticas a la futbolista de 28 años.

"No pensé que estaría comenzando una pretemporada con cinco meses y medio de embarazo, pero aquí estamos", escribió la seleccionada norteamericana, que ya tiene un hijo.

En redes sociales, Leroux ha tenido apoyo como variadas críticas, por lo que la campeona olímpica con su selección, tuvo que salir a aclarar que no realiza trabajos que puedan generar algún peligro para ella.

"Solo hago cosas sin contacto. Trabajo con pelota. No me pongo en situaciones en las que la pelota puede rebotar o me puede golpear. No corro con mucha intensidad, y escucho a mi obstetra", aseguró.