Gianni Infantino: En 2019 cambiará el modo en que se percibe el fútbol femenino

El presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, consideró que en 2019 "cambiará para siempre la manera en la que se percibe el fútbol femenino", coincidiendo con la disputa de la Copa del Mundo en Francia.

En un texto recogido en la revista de la FIFA, Infantino subrayó que "el fútbol femenino es un deporte de actualidad" y cree que lo demostrará este año.

"Estoy seguro de que el año que acabamos de iniciar cambiará para siempre la manera en la que se percibe el fútbol femenino. Dentro de unos meses, las miradas de los hinchas de todo el mundo convergerán en Francia", afirmó el mandamás.

"No me cabe la menor duda de que aquellos que no estén familiarizados con el fútbol femenino se asombrarán de lo lejos que ha llegado y lo increíblemente alto que es el nivel", añadió.

Infantino deseó asimismo que "este sea un momento de admiración colectiva hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 simplemente por lo que es: la mayor y más fascinante competición de fútbol del año".

En ese sentido, el líder del organismo regulador del fútbol mundial, pidió que se deje de ver el fútbol femenino como "un actor secundario que no acaba de dar el salto", aunque reconoció que "hay mucho por desarrollar y mejorar y todavía hay un largo camino que recorrer respecto al fútbol masculino".

"Uno de los objetivos clave presentados en el documento 'FIFA 2.0: El futuro del fútbol' es doblar el número de jugadoras de fútbol a 60 millones en 2026. Asimismo, establecimos la División de Fútbol Femenino, la cual redactó su primera estrategia global para desarrollarlo", expuso.

La Copa del Mundo Femenina de la FIFA en Francia se disputará del 7 de junio al 7 de julio en Francia.