Jamaica clasificó para su primer Mundial con ayuda de la hija de Bob Marley

La selección de Jamaica hizo historia y se clasificó por primera vez para un Mundial de fútbol femenino, después de ganar por penales a Panamá (4-2) en el partido por el tercer puesto del campeonato de la Concacaf, clasificatorio para Francia 2019.

La victoria del equipo que dirige Hue Menzies convirtió a Jamaica en la primera nación caribeña que logra el billete mundialista, gracias a su acierto en los lanzamientos después del empate con el que acabaron el tiempo reglamentario y la prórroga (2-2).

Para estar presentes en el sorteo del Mundial el próximo 2 de diciembre en París, las jamaicanas firmaron el tercer mejor registro de goles (12) y de asistencias (9) en el Campeonato de la Concacaf disputado en Frisco (Texas, EE.UU.), donde Estados Unidos conquistó el título al derrotar (2-0) a Canadá.

El equipo de Jamaica, que ya ha recibido la felicitación de su compatriota Usain Bolt, múltiple campeón olímpico y mundial de atletismo -ahora jugador de fútbol en el Central Coast Mariners australiano-, tuvo en Jody Brown a su máxima goleadora (4), ganadora también del premio a la mejor jugadora joven del torneo, mientras la portera Konya Plummer fue la que más goles evitó (13)

Jamaica es el decimoctavo equipo que asegura su pasaporte a Francia 2019, campeonato para el que ya estaban clasificadas Francia, China, Tailandia, Australia, Japón, República de Corea, Brasil, Chile, España, Italia, Inglaterra, Escocia, Noruega, Suecia, Alemania, Estados Unidos y Canadá.

El apoyo de la hija de Bob Marley

El éxito del equipo caribeño necesitó previamente un apoyo importante, que llegó de la mano de la hija mayor de Bob Marley, Cedella, quien impulsó una colaboración a través de la Fundación con el nombre del intérprete de reggae.

Cedella se convirtió en la principal embajadora y auspiciadora de la selección, por lo cual el técnico de Jamaica, Hue Menzie, la recordó una vez concluida la clasificación: "Muchas gracias a Cedella Marley por poner su cuello en la línea por nosotros", señaló.

Según explicó la BBC, Cedella apareció en el 2014 para aportar dinero a la selección femenina de cara a las Clasificatorias al Mundial.

