José Letelier: Es un sueño para la Roja femenina poder estar en los Juegos Olímpicos

El director técnico José Letelier analizó lo que se viene para la Roja femenina en el Repechaje olímpico y dijo que es un sueño para el equipo quedarse con el cupo a los Juegos de Tokio 2020.

"Llevamos casi un mes de entrenamientos. Comenzamos el 4 de enero con un grupo nacional, haciendo seguimiento también a las jugadoras que militan en el extranjero. Nos estamos preparando de buena forma, con mucha ilusión y expectativa de lo que se puede hacer", comentó en entrevista con TNT Sports.

Letelier agregó que "es un sueño para el fútbol femenino de Chile el poder estar en los Juegos Olímpicos".

En otros temas, el DT fue consultado por lo difícil que ha sido agendar amistosos por la pandemia y dijo que "no ha sido fácil generar este tipo de encuentros. Eso nos ha llevado a buscar otras estrategias para generar una competitividad más alta, estamos entrenando durante los microciclos con grupos de varones, de equipos sub 17 y ahora sub 20".

Chile se medirá ante Camerún el próximo 18 de febrero como visita en el Estadio Ahmadou Ahidjo, mientras que la revancha será en el Estadio Nacional el 24 del mismo mes.