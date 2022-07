José Letelier: Será duro pasar este día, pero tenemos que replantearnos cosas

El entrenador de la selección chilena femenina José Letelier lamentó el mal debut en Copa América de este lunes al caer ante Paraguay, pero se mostró confiado en poder revertir la situación en lo que queda del torneo.

En rueda de prensa, el estratega nacional mencionó que: "Va a ser duro pasar este día, mañana va a costar un poco, pero tenemos que replantearnos y buscar ganar ese próximo partido con Ecuador. No tenemos margen, el partido debemos ganarlo sí o sí y para eso tenemos que buscar a las jugadoras que estén en su mejor momento".

"Este es un torneo corto, donde cada punto vale oro, hicimos modificaciones, mejoramos pero aquí el resultado es determinante. No nos alcanzó, por lo que el análisis no es bueno, no lo esperábamos y hay que estar más enfocados para lo que viene e intentar sumar en los tres partidos", agregó.

Sobre lo mismo, analizó que: "En el primer partido uno trata de que el resultado no sea adverso, teníamos la ilusión de quedarnos con los tres puntos pero empezamos muy desenfocados, muy erráticos, en menos de 10 minutos íbamos perdiendo 2-0, fue muy complejo resolver la problemática".

"Cuando quisimos reaccionar fue difícil, analizaremos más fríamente, pero ya tenemos que pensar en Ecuador y no tenemos más opciones, tenemos que dar vuelta rápidamente la página", sentenció.

Ahora la Roja deberá enfocarse en su próximo reto en el certamen, cuando este jueves se mida a Ecuador por el Grupo A.