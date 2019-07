Jugadoras de la selección argentina femenina piden despedir a su técnico: No está a la altura

La volante Estefanía Banini, capitana de la selección argentina femenina de fútbol, y varias integrantes del plantel que disputó el Mundial de Francia, pidieron este lunes el despido del entrenador de la "albiceleste", Carlos Borrello, ya que no lo consideran apto para el cargo.

Estas molestias se hicieron saber ya que muchas de las jugadoras que estuvieron presente en la cita mundialista no fueron incluidas en la lista para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club. Ganas sobran de estar en la selección. Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca, luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones. El cuerpo técnico decidió dejarme afuera", escribió Banini, la figura del equipo en Francia, en su cuenta de Instagram.

"Ellos, quienes son los únicos que cobran, por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda. El motivo de esto es muy simple: se habló con todo el equipo que viajó al Mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos", añadió la jugadora que ganó en 2012 la Copa Libertadores con Colo Colo.

La mediocampista, de 29 años, dijo que las jugadoras quieren "el crecimiento real del fútbol femenino" y estar a la altura de las potencias" y que por eso exigen "personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos".

Otra de las referentes que no fue convocada para los Panamericanos fue la centrocampista de CD Tacón Ruth Bravo, quien hace unos días reveló que varias jugadoras habían quedado fuera de la lista preliminar porque el seleccionador se enteró que pensaban pedir que sea removido del cargo y hoy publicó un texto casi idéntico.

Florencia Bonsegundo, que juega en el Valencia y se destacó en el Mundial, integraba la nómina de preseleccionadas para los Panamericanos pero decidió "quitarse" de la lista.

"El motivo de esta decisión tan difícil y dolorosa es por no compartir decisiones de ese cuerpo técnico. No están a la altura ni al nivel que una selección requiere. Las jugadoras tuvimos que enfrentarnos no sólo a potencias dentro de la cancha sino también a la falta de soluciones fuera de ella", publicó en su Instagram.

Un mensaje similar escribió la experimentada Belén Potassa, que jugó los Mundiales de China 2007 y Francia 2019 y ahora viste la camiseta del Albacete.

"Desde 2006 entrenando, bancándome todos los procesos, luchando día a día para defender la celeste y blanca, pero el cuerpo técnico decidió dejarme afuera", sostuvo Potassa, quien también pidió la salida de Borrello y su cuerpo técnico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este lunes la nómina final de las 18 futbolistas que disputarán los Juegos Panamericanos de Lima del 26 de julio al 11 de agosto.