La Copa Libertadores Femenina sumó un importante patrocinio

Banco Santander anunció este miércoles que será patrocinador de la Copa Libertadores Femenina por las tres próximas ediciones, incluida la de 2020 que se está jugando en Argentina.

La entidad destacó que el patrocinio se une a otras iniciativas del banco para apoyar el mundo del deporte "por su capacidad para impactar positivamente en la vida de las personas, como la CONMEBOL Libertadores, la Liga de Campeones UEFA y LaLiga Santander".

El patrocinio del banco anunciado incluye las principales líneas de actuación en este tipo de eventos, desde posicionamiento de marca durante las retransmisiones de partidos a acceso a entradas y experiencias para uso comercial.

El consejero delegado de Santander Brasil y responsable regional de Sudamérica, Sergio Rial, destacó que "el fútbol es capaz de despertar pasiones y movilizar a la sociedad como ningún otro deporte, especialmente en los países sudamericanos".

"Por eso la alianza con la Libertadores Femenina representa, claramente, un paso importante en nuestro objetivo de promover la igualdad y la diversidad en la región. Queremos tocar el corazón de aficionados y deportistas, y las mujeres tienen un gran espacio que ocupar en el terreno de juego", cerró.

Very happy to share this news!⚽️🏃‍♀️@LibertadoresFEM

#LibertadoresFEM #AGlóriaÉDelas https://t.co/4XZj1piNI1