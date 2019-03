La FIFA presentó el póster oficial del Mundial de fútbol femenino Francia 2019

La FIFA, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentó este viernes el poster oficial del Mundial de Fútbol Femenino que se celebrá este año en Francia.

De acuerdo a la información del organismo, el diseño "refleja el credo cultural de este torneo: garantizar una igualdad de condiciones, y empoderar a chicas, mujeres y a la sociedad través del fútbol", además de llevar la consigna "Atraverse a brillar" (#DareToShine).

