La noruega Ada Hegerberg se convirtió en la máxima goleadora de la Champions femenina

La delantera noruega Ada Hegerber hizo historia este miércoles en la Champions League femenina, en la paliza de Olympique de Lyon por 7-0 al equipo danés Fortuna Hjorring.

Hegerberg firmó un doblete ante las danesas y alcanzó la suma de 53 goles, superando el récord de 51 que ostentaba la alemana Anja Mittag.

La UEFA destacó el logro de la delantera cuando rompió el récord, al anotar su gol 52 en el 1-0 ante Fortuna.

NEW RECORD!🏆@AdaStolsmo gets her 52nd #UWCL goal - becoming the new outright all-time top scorer👏👏👏👏👏 https://t.co/mMVzytX10q pic.twitter.com/ReboMRL5uZ