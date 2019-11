La Roja femenina desafía a Australia en duelo amistoso

La selección chilena femenina enfrenta esta madrugada a su similar de Australia, en un duelo amistoso preparatorio para el duelo preilímpico para Tokio 2020.

- Australia 2-1 Chile. Finalizado.

1-0: 3' Sam Kerr (AUS); 2-0: 72' Sam Kerr (AUS); 2-1: 88' Camila Sáez (CHI)

What a start! 🙌@samkerr1 finds the bottom corner in style.#WeAreMatildas #AUSvCHI pic.twitter.com/FePAyij9M8