La Roja femenina volvió a sucumbir ante Jamaica en su camino de preparación al Mundial

La Roja femenina sufrió otra derrota ante Jamaica, selección con la que vivió uno de sus últimos partidos amistosos antes de debutar en el Mundial de Francia 2019.

En la búsqueda de revancha tras perder por 1-0 el jueves, el combinado nacional se exhibió más ofensivo durante el duelo en el Sport Complex de Montego Bay, pero ante el mayor despliegue físico de las dueñas de casa sufrió una nueva derrota, ahora por 3-2.

Las comandadas por José Letelier mostraron iniciativa y atacaron sobre el arranque. María José Rojas tuvo el primero en los 2' y lamentó haber pateado demasiado elevado.

El arranque dominador de las nacionales quedó rápidamente eclipsado por el desplante de la delantera Khadija Shaw, que si en los 7' quedó frenada solo por el cierre de tres defensas, en los 10' debió aguantarse los festejos por la desesperada intervención de María Cristina Julio, que despejó sobre la línea de gol.

"Coté" Rojas logró vulnerar el arco de las caribeñas en los 20' luego de quedar favorecida por un impecable pase de Rosario Balmaceda, aunque la respuesta fue inmediata. Shaw puso el 1-1 en los 22' tras llevarse a todo el fondo de las rojas, y luego estiró la cuenta en los 32' con otra lucida maniobra individual.

La igualdad parcial llegó en los 57' por un golazo de Karen Araya, que ejecutó desde los 30 metros para dejar sin respuesta a la portera Nicole McClure.

El golpe a la quijada de las nacionales llegó en los 74' mediante la juvenil Jody Brown, quien aprovechó un pase filtrado de Denesha Blackwood para conectar a quemarropa.

Pese a las dudas que dejó la gira por Jamaica, la Roja todavía tiene oportunidad de sumar confianza con los tres últimos amistosos antes encarar la cita mundialista en Francia. Se enfrentará a Escocia el 5 de abril; visitará a Holanda el 9 y el 30 de mayo retará a Alemania. Todos estos partidos serán en calidad de visita.

