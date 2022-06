Manchester City anunció el fichaje de la venezolana Deyna Castellanos

La delantera venezolana Deyna Castellanos fue anunciada como nueva jugadora de Manchester City, arribando a la liga inglesa desde Atlético de Madrid, de España.

Castellanos en la última campaña con el cuadro "colchonero" jugó 29 partidos, anotando con 11 goles y 2 asistencias. La seleccionada de su país llegó a las "citizens" como futbolista libre, pues su contrato con el "Atleti" caduca el 30 de junio.

Nominada al premio a mejor jugadora del mundo en 2019, la atacante tendrá su primera campaña profesional fuera del club albirrojo, institución en la que debutó a primer nivel y estuvo durante tres temporadas, ganando la Supercopa de España 2021.

𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 ✍️



We're delighted to announce the arrival of Deyna Castellanos! 💙